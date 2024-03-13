Илья Самойленко отметил, что российские войска применяют классическую тактику штурма небольшими группами с использованием бронетехники.

Российские войска продолжают давить на Силы обороны по всей линии фронта в том числе и на Лиманском направлении. У оккупантов есть преимущество в бронетехнике и артиллерии.

"Ситуация стабильно напряженная, как и последние полгода. Противник продолжает предпринимать попытки прорыва наших позиций. У врага есть преимущество и в бронетехнике и в артиллерии, штурмует с серьезной авиаподдержкой. Враг хорошо обучен и вооружен. Если же определенных навыков или оружия у врага нет - он всегда может компенсировать эффективностью средств тактической авиации, применением управляемых авиабомб", - сообщил офицер 12-й бригады "Азов" НГУ Илья Самойленко в эфире телемарафона.

Кроме того, военный рассказал, какую именно тактику используют россияне для штурма украинских позиций. Он объяснил, что РФ не способна использовать тактику штурма большими подразделениями, ведь для этого нужен большой тактический талант. По мнению военного - у РФ такого нет.

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"Обычно россияне штурмуют с применением и бронетехники и пехоты, в несколько волн. Они применяют штурмовую тактику времен Второй мировой войны по методичке, которая у них так и называется. Это небольшие штурмовые отряды по 30-40 человек с поддержкой нескольких танков и БТР. На не очень подготовленные позиции такая группа может очень хорошо зайти, уничтожить защитников и без проблем прорвать линию обороны. Не надо думать, что тактика тех времен не работает - нет, она действующая", - сказал он.

Самойленко также прокомментировал рейд подразделений россиян, воюющих на стороне Украины, на территорию РФ. Он отметил, что это не даст быстрого влияния на линию фронта, но все равно это играет в пользу Украины.

"Я приветствую такие явления, как перенос войны на территорию врага. Но на боевые действия непосредственно на нашем оттенке это почти не имеет никакого влияния, россияне это даже в телефонных разговорах не упоминают. Но планомерное уничтожение военной инфраструктуры врага, невозможность его подтягивать дополнительные резервы и отвлечение его внимания на второстепенные направления - я отношусь к этому положительно", - пояснил Самойленко.

Война в Украине - последние новости

Накануне бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ. Утром стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский пункт управления во время рейда на территорию РФ.

На Бахмутском направлении ситуация остается сложной - некоторые боевые позиции за сутки могут несколько раз переходить от врага к Силам обороны и наоборот.

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