Украинские бойцы находятся в активной обороне.

На Бахмутском направлении продолжаются бои, некоторые боевые позиции за сутки могут несколько раз переходить от врага к Силам обороны и наоборот.

Об этом сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников в эфире "Киев24". По его словам, бои на Бахмутском направлении продолжаются постоянно. "Динамичные бои, то есть некоторые позиции могут переходить из рук в руки буквально несколько раз за одни сутки", - отметил Калашников. При этом он добавил, что речь не идет о кардинальных изменениях по дислокации сил. "Это тактические наши действия и тактические успехи на поле боя", -отметил он.

Калашников сказал, что Силы обороны на Бахмутском направлении находятся в активной обороне. "То есть одновременно как защищаем позиции, так и делаем штурмы, выбиваем врага с тех позиций, на которых он находится", - пояснил он.

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Ситуация на Бахмутском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 12 апреля, на Бахмутском направлении бои велись в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Там отбили 7 штурмов.

В то же время на Лиманском направлении защитники сдержали 7 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

Достаточно горячо было на Авдеевском и Новопавловском направлениях, где россияне совершили по 26 атак. На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

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