Одну из самоходных бомб россияне запустили на украинские позиции вблизи Марьинки.

Российские оккупанты применили тактику террористов ИГИЛ в Украине. Захватчики начали использовать старые танки как самоходные бомбы, начиненные невероятным количеством тротила.

Об этом заявили OSINT-аналитики на основе анализа кадров, опубликованных самими же оккупантами. В частности, Z-паблики утверждали, что российские военные якобы захватили этот танк в ВСУ, но затем появились подтверждения, что это расконсервированный танк армии РФ.

На видео видно, как танк-камикадзе атакует украинские позиции. "Военкор" Владимир Романов заявил, что ВС РФ начинили бронемашину шестью тоннами тротила и направили "на автопилоте" в ВСУ в районе Марьинки Донецкой области.

Впрочем, эта самоходная бомба не дошла до украинских позиций примерно 100 метров, подорвалась на мине, а после выстрела из РПГ детонировала. Дрон зафиксировали мощный взрыв с ослепляющей вспышкой, после которой в небо поднялся огромный столб дыма.

По данным проекта CalibreObscura, танк, участвовавший в российской атаке, – это T-54/55. Атака действительно произошла вблизи Марьинки. Вместе с тем, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сравнил подобное использование танков с тактикой ИГИЛ.

Танки семейства Т-54/55 начали расконсервировать в начале весны этого года. Первые модификации были приняты на вооружение в 1940 и 1958 годах соответственно.

"Это не первый случай использования российскими военные старой советской техники в качестве самоходной бомбы. Минобороны России 17 июня хвасталось, что им удалось взорвать опорный пункт ВСУ с помощью начиненного взрывчаткой бронетранспортера МТ-ЛБ. Ведомство также сообщило, что техника "трофейная". Видеоподтверждения случившегося не публиковались", - отметили аналитики.

РФ "пустила в ход" старые советские танки

9 мая Россия так и не смогла отказаться от проведения парада на Красной площади в Москве. В этом году он был рекордно коротким - длился всего 45 минут. По подсчетам аналитиков, по площади проехались бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Из танков был представлен только Т-34-и тот был с нюансом.

Еще в мартовском отчете CIT говорилось, что с резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55.факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксировались еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые. Тогда же министр Алексей Резников отметил, что Россия планирует снимать с пьедесталов советские танки Второй мировой войны для участия в войне против Украины.

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