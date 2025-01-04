В субботу, 4 января, беспилотники пытались атаковать крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники, большинство атаковавших 4 января Ленинградскую область дроны были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории указанного порта.
"Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к началу 2020-х данный порт стал вторым по величине в России после порта в Новороссийске.
Атака дронами по России 4 января - что сообщалось ранее
Напомним, ранее УНИАН писал, что ночью 4 января Россию атаковали беспилотники.
Согласно сообщению Минобороны РФ, под ударом было пять областей - Брянская, Смоленская, Белгородская, Псковская и Ленинградская.
Губернатор Ленинградской области заявил, что ночь и утро 4 января "стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА": "Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия".
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