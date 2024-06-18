Когда стало очевидно, что никто не верит в первоначальную историю, русские начали ее переписывать, пишет издание.

Россияне попытались выдать, что их танку Т-90М "Прорыв" удалось "выжить" после удара ВСУ из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Но данная информация не соответствует действительности - военные аналитики настаивают на неисправности боеприпасов, пишет Forbes.

Указывается, что, по выводам аналитиков, быстро потушенный пожар в танке, который россияне выдавали за последствия удара Javelin, на самом деле был вызван "неизрасходованным топливом из снаряда" самого же танка после его выстрела.

"Когда стало очевидно, что никто не верит в первоначальную историю, русские начали ее переписывать, - говорится в публикации. - Похоже, это часть российской тенденции выдавать случаи с находившимися на грани катастрофы Т-90М как истории успеха".

Новое "объяснение" звучало так, что "Javelin потерял наведение и врезался туда, где был дым… пара осколков попали через пушку в башню".

В Forbes указали на то, что на данный момент не существует никаких видеозаписей, на которых Т-90М действительно уничтожают цели или выигрывают бои - что-то, что можно было бы противопоставить знаменитому видео, где американская боевая машина пехоты M2 Bradley подстрелила хваленный российский танк.

Кроме того, ВСУ продолжают публиковать многочисленные видео подрывов Т-90М, в основном небольшими дронами, добавила в издании.

ВСУ поразили Т-90М дешевым дроном - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, как российский танк Т-90М "Прорыв", который Путин назвал "лучшим в мире", попал в воронку от КАБ оккупантов, и она стала для него ловушкой. Украинские военные воспользовались ситуацией и ударили по танку дроном-камикадзе.

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