Воины показали, как реализовывали атаку против современного боевого танка российских оккупантов.

Российский танк Т-90М "Прорыв", который диктатор Владимир Путин назвал "лучшим в мире", попал в воронку от КАБ оккупантов. Это стало для него ловушкой.

Видео с поля боя показали бойцы роты ударных БПЛА 47 отдельной механизированной бригады "Магура". На кадрах видно, как "Прорыв" попал в воронку от российской управляемой авиационной бомбы и не смог выехать.

Украинские военные подлетели дроном-камикадзе, сожгли вражескую технику, а также ранили одного оккупанта. Экипаж танка начал убегать из машины, когда та застряла. За ними полетел украинский FPV-дрон, однако российский солдат из автомата смог его подбить, но все равно получил осколочное ранение.

"Очередной Т-90 за несколько миллионов долларов уничтожен китайским дроном за 500$", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты рвутся к важной трассе возле Покровска. При этом Россия раздувает миф о своей непобедимости, но на самом деле ее запасы реально исчерпываются.

Если посмотреть хотя бы на то, как вооружена армия РФ, то очевидно, что они погрузились уже в советское прошлое, расконсервируют старые танки "Т-62".

В то же время ВСУ "минусуют" и новые российские танки "Прорыв", которые те очень рекламируют и хвалят.Накануне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Покровском направлении на днях был уничтожен нашими военнослужащими танк "Прорыв Т-90" и отметил, что уничтожили его с помощью ударных БПЛА военнослужащие бригады "Магура". На их счету на том направлении уже шесть уничтоженных танков "Прорыв".

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