Интенсивность боевых действий накануне сакральной для россиян даты возросла.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что россияне пытаются во что бы то ни стало захватить Бахмут до 9 мая. Задача украинских воинов - удержать город до этой даты.

Как рассказал Сырский в Telegram, тяжелая оборона Бахмута продолжается. Он посетил воинов в районах ведения боевых действий и встретился с командирами боевых частей.

"Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия. По состоянию на сегодня Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении. Но россияне все еще надеются захватить город до 9 мая. Наша задача - не допустить этого", - прокомментировал командующий.

Битва за Бахмут - актуальные новости из города

С лета 2022 года продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. ВСУ держат оборону несмотря на беспрецедентные обстрелы и численное превосходство врага.

Недавно "вагнеровцы" устроили бунт - 5 мая Евгений Пригожин заявил , что его наемники 10 числа выйдут из Бахмута из-за невероятно больших потерь и нехватку снарядов.

Сегодня Пригожин заявил, что "вагнеровцам" пообещали предоставить все необходимые боеприпасы для того, чтобы они оставались в Бахмуте. Следовательно, "Вагнер" не будет выходить из города.

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