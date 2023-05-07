Похоже, после такого заявления главарь "Вагнера" не будет выводить своих наемников из Бахмута, как обещал ранее.

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута ему пообещали предоставить необходимые боеприпасы.

Об этом заявил Пригожин, следует из опубликованного его пресс-службой аудио. Также он утверждает, что на помощь ЧВК выделили российского генерала Сергея Суровикина.

"Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным", - говорит главарь "Вагнера".

Видео дня

Он добавил, что им на помощь дают Суровикина "как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Минобороны РФ.

"А это (Суровикин, - УНИАН.) единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет", - считает Пригожин.

Заявление главаря "Вагнера" о выходе из Бахмута

5 мая главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики вынуждены будут покинуть Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов. В своем заявлении он жестко "наехал" на Минобороны РФ.

Вскоре он заявил, что на смену "вагнеровцам" на их позиции в Бахмуте придут боевики Рамзана Кадырова, известны среди украинцев как TikTok-войска.

7 мая в сети появилось письмо Кадырова к Путину с просьбой отправить чеченские TikTok-войска в Бахмут, там они якобы должны были занять позиции боевиков "Вагнера".

Вас также могут заинтересовать новости: