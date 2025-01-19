По словам Ивана Тимочко, удары, которые происходят по территории России, являются законными и легальными.

Украинские войска наносят удары только по российской военной инфраструктуре. Атаки происходят на их комбинаты, арсеналы, станции, то есть по тем объектам, которые помогают обеспечивать российскую армию. Об этом рассказал военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Это не касается жизнедеятельности мирного населения. Мы понимаем, что мирное население России является все временно мирным, потому что они или пополняют армию, или действительно в душе ненавидят Украину, но удары, которые происходят, являются исключительно по военным целям - законными, легальными. Это стоит различать и объяснять, потому что враг у нас бьет по гражданской инфраструктуре, которая отвечает прежде всего за жизнеобеспечение гражданского населения и по большому счету не связана или почти не связана с обеспечением военных", - объяснил военный.

По его словам, во время таких ударов задачей ВСУ является не только нарушение логистики вражеской армии, но и нанесение ущерба отраслям, за счет которых обеспечивается деятельность российских оккупантов на фронте.

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"То есть, нефтегазоперерабатывающие отрасли, за счет которых российская авиация летает, российские танки ездят и Россия продает сырье и готовую продукцию на экспорт, чтобы финансировать свою агрессию. На самом деле мы начинаем бить на их стратегическую глубину. И если раньше это были, как правило, единичные удары, потом осуществить через некоторое время еще один удар именно по военной инфраструктуре было чрезвычайно трудно, то теперь мы видим, что Украина наносит удары системно", - подчеркнул Тимочко.

Эксперт объяснил, в случае того, если выводится из строя военный объект или предприятие, которое работает на армию, то потом изучаются убытки и если необходимо, то наносится повторный удар именно по военной инфраструктуре на любой глубине территории РФ.

Также председатель Совета резервистов отметил, что последствия таких ударов свидетельствуют о том, что россияне имеют проблемы с системами ПВО разного типа эшелонированности, речь идет о среднем и дальнем радиусе действия.

"Это хороший показатель для Сил обороны Украины, потому что для оккупантов будет стоять сейчас дилемма: или стянуть системы противовоздушной обороны к фронту, а это означает, что они тогда усиливают свою авиацию, дают возможность работать больше КАБами (управляемыми авиабомбами). Между прочим, интенсивность российской авиации тоже снижается в прифронтовой зоне. Это тоже тот факт, который подмечают другие. Или, если им придется прикрывать свои военные объекты на стратегическую глубину на территории России", - сказал он.

Тимочко добавил, что россияне видят, как Украина уничтожает глубоко на их территории военные объекты и понимают, что наказания не удастся избежать.

"А это своего рода тоже усиливает недоверие к российскому правительству и власти, что тоже важно, потому что российская агрессия против Украины и базируется на поддержке режима Путина", - считает эксперт.

Атаки ВСУ по территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 18 января ВСУ поразили нефтебазу в Калужской области. По данным Генштаба, под ударом оказалась нефтебаза "Роснефти", которая является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ.

Также Центр противодействия информации сообщил, что дроны атаковали пороховой завод в России. Этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины.

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