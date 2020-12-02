Провокационные вражеские обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

За прошедшие сутки, 1 декабря, российские оккупанты дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, огневая активность врага с применением стрелкового оружия зафиксирована неподалеку населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

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Провокационные вражеские обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Автор: Денис Прядко