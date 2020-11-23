Боевики на Донбассе за минувшие сутки совершили шесть обстрелов, чем нарушили установленное летом перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, в районе Авдеевки враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Новолуганского применил станковый противотанковый гранатомет. Неподалеку от Шумов и Водяного боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а со стороны оккупированной Ужовки в сторону Водяного дистанционно минировали позиции украинских войск минами ПОМ-2.
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О нарушении режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.
"С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено", - говорится в сводке ООС.
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