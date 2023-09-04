Враг за прошедшие сутки атаковал украинскую артиллерией, РСЗО, дронами-камикадзе и не только.

Силы обороны продолжают давать отпор российским оккупантам, нанося РФ значительные потери.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", – говорится в сводке.

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Враг за прошедшие сутки нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также атаковал дронами-камикадзе.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - отметили в Генштабе.

Атаки врага нанесли значительные разрушения жилой застройке и гражданской инфраструктуре. В результате атак РФ есть раненые и погибшие.

Потери РФ в Украине - последние данные

По состоянию на утро 3 сентября общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения среди личного состава достигли около 264 660 человек.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины поразили артиллерийские средства врага на огневых позициях.

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