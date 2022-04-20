Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Российские войска продолжают наступление на Изюмском направлении, ведут штурмовые действия вблизи Марьинки и завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 20 апреля.

Отмечается, что противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Также враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубравное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы передовых позиций войск ВСУ и искать слабые места в обороне по всей линии соприкосновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления по направлению на населенный пункт Лиман.

Кроме того, противник пытается осуществлять наступление с целью продвижения вглубь Попасной.

После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в больницу города Новоайдар доставлены около 130 раненых российских военнослужащих. Точное количество пока уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Также основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

В то же время враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Равнополь и Сторожевое. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, осуществляет обстрелы позиций украинских войск.

В Генштабе прогнозируют, что в дальнейшем российские оккупанты продолжат осуществлять огневой влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задания по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

"На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на данном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию опорных пунктов в приграничных с Украиной районах", - сказано в сообщении.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичное блокирование Харькова и обстрелы города.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоти Белгородской области) через тяжелые потери оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

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