В то же время, по всей линии разграничения сохраняется режим тишины.

За минувшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности подразделений ОС на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие вместе с ГСЧС продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами.

Читайте такжеВ Луганской области возник еще один лесной пожар, угрозы населенным пунктам имеется - ГСЧС

Как сообщается в утреннем сводке штаба ООС, уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского. По состоянию на утро ликвидировано огонь и в районе Верхнеторецкого.

Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава ОС. Поиски бойцов продолжаются.

5 сентября режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Пожары на Донбассе: что известно

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 ячейки возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. Гектаров.

3 сентября во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь с госпитализацией. Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров