Потерь в рядах ВСУ нет.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны российских наемников.

Об этом говорится в утренней сводке ООС 17 февраля.

Враг открывал огонь в районе Красногоровки, Водяного и Пивденного, применив минометы, станковые противотанковые и подствольные гранатометы. Также огонь вел вражеский снайпер.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован