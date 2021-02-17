За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны российских наемников.
Об этом говорится в утренней сводке ООС 17 февраля.
Враг открывал огонь в районе Красногоровки, Водяного и Пивденного, применив минометы, станковые противотанковые и подствольные гранатометы. Также огонь вел вражеский снайпер.
Читайте такжеСнайпер российских оккупантов открывал огонь на Луганском направлении
"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано.
Война на Донбассе: другие новости
- "Половина Донецка уехала": боевик "ДНР" рассказал о настроениях в рядах оккупантов (видео)
- Зеленский дал руководству ВСУ 10 дней на установление виновных в гибели военных на Донбассе
- Боевики "ДНР" установили памятник в Дебальцево с изображением украинского воина: в сети показали фото
- МИД Украины о минском процессе по Донбассу: "скорее жив, чем мертв"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram