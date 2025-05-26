При этом он предупредил, что в Кремле любое поражение могут продать как победу.

Российский диктатор Владимир Путин сможет заявлять, что одна из целей так называемой "СВО" достигнута - для защиты от НАТО создана буферная зона, опуская как нюанс, что она проходит по территории РФ.

Об этом сказал ветеран Легиона "Свобода России", журналист Алексей Барановский в интервью Radio NV, комментируя требование Путина о создании "буферной зоны". Как сказал Барановский, Путин "закладывается на минималистичный возможный результат" начатой им войны.

"Самое главное, это вопрос в том, где именно будут проходить эти буферные зоны. Путин же не говорит, где они будут проходить... Конечно, они будут пытаться продвинуть буферную зону на территорию Украины. Но опять же, все зависит от того, где их смогут остановить Силы обороны Украины. Поэтому Путин просто закладывается на минималистичный возможный результат", - объяснил ситуацию журналист.

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По его словам, Путин создает возможность для себя заявить, что одна из целей СВО достигнута - буферные зоны созданы.

"А то, что они созданы на территории Курской или Белгородской области, это уже нюанс, на котором не обязательно заострять внимание. То есть, если у Путина пойдет что-то не по плану, а мы все работаем над тем, чтобы у него все пошло не по плану, то он сможет "отползти" вот на эту историю про буферные зоны. Мы не первый раз уже слышим такое в его исполнении. А вот где они будут проходить, вот это все зависит от действий ВСУ и Сил обороны", - сказал Барановский.

При этом он подчеркнул, что в Кремле любое поражение могут продать как победу.

"Они же рассказывают почему вообще вторглись в Украину: потому что предвосхитили удар там агрессивного НАТО. Вот и сейчас скажут: "Да, смотрите, мы создали буферную зону, и теперь никакое агрессивное НАТО на нас не нападет". Так что тут словесная эквилибристика. Она вполне себе в духе Кремля. Но это те позиции, на которые Путина нужно заставить откатиться", - прокомментировал Барановский.

Ветеран подчеркнул, что все решается только на поле боя, а у главы РФ есть "минимальный сценарий":

Он будет пытаться продвинуть линию фронта и буферной зоны вглубь территории Украины. Однако не думаю, что у него будут большие успехи в ходе этой летней компании".

По его словам, ситуация на поле боя на сегодняшний день сложная, но контролируемая:

Бои идут, но особых успехов у российских оккупационных войск на данный момент нет".

Идея о буферной зоне

Российский диктатор Владимир Путин на днях заявил, что РФ начала создавать "буферную зону" на границе с Украиной. Он сказал, что российские войска уже якобы решают эту задачу. По данным СМИ, речь идет о 15-20 километровой зоне у границы с РФ на территории Сумской и Харьковской областей.

Сообщалось также, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Украине и ее западным союзникам, что "буферная зона", которую хочет создать Россия, может занять практически всю Украину. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, на претворение такого плана в жизнь России придется потратить десятилетия и около трети своего населения.

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