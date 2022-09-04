Нужно или ликвидировать Владимира Путина, или искать рычаги давления на него, полагает эксперт.

Из-за полномасштабной войны в Украине президента Российской Федерации Владимира Путина пора признать международным террористом и соответственно с ним поступить.

Главу РФ нужно ликвидировать или искать рычаги давления на него, сказал политолог Николай Давидюк "24 каналу".

По его мнению, все боятся говорить о зачистке одного человека.

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"Моделирование украинского "Энергоатома" свидетельствует о том, что в случае ядерного взрыва на ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция – Ред.) могут пострадать 40 стран и 1 миллиард человек", – сказал эксперт.

Давидюк добавил, что в Украине из-за оккупантов умирают тысячи людей.

"…пора признать путина международным террористом и поступать с ним соответственно. Почему за Усамой бен Ладеном (основатель международной исламистской террористической организации "Аль-Каида" – Ред.) охотились и убили, Каддафи (ливийский диктатор Муаммар Каддафи – Ред.) ликвидировали, Хусейна (иракский диктатор Саддам Хусейн – Ред.) убили, а Путина боятся?" – поставил вопрос эксперт.

Напомним, Россия в 2014 году начала агрессию против Украины – весной захватила Крым, вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала там боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Почти весь мир осудил российскую агрессию.

Рано утром 24 февраля текущего года РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противникам, в частности, удалось захватить ЗАЭС и город спутник электростанции – Энергодар. Враги не раз обстреливали разные объекты в Украине, в частности, на территории ЗАЭС. 3 сентября стало известно, что в результате постоянных вражеских обстрелов был отключен энергоблок АЭС №5.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин В начале сентября сообщил, что в нашей стране из-за оккупантов погибли 7 тысяч гражданских, а 5,5 тыс. – были ранены.

Украинские власти не раз призывали признать РФ страной-спонсором тероризма. 11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, которое поддерживает терроризм.

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