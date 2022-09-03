Сейчас в работе остается 6-й энергоблок.

В результате непрерывных обстрелов российских оккупационных войск отключен энергоблок №5 Запорожской АЭС.

Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускную способность последней, резервной линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети.

Сейчас в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.

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Напомним, об отключении Запорожской АЭС от энергосети и остановки одного из блоков сообщили и в Международном агентстве по вопросам атомной энергии, специалисты которого находятся на станции в качестве наблюдателей. Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию 1 сентября.

Также сообщается, что один из двух блоков ЗАЭС сегодня был отключен от сети из-за ограничений сети.

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