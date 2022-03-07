В Гааге рассматривается дело по "геноциду" украинского народа, который устроила Россия.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к России.

В первую очередь, она призвала РФ немедленно прекратить военные действия, которые она развязала на территории Украины 24 февраля.

"Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказание Украины за совершение геноцида", - назвала Зеркаль еще одно требование.

Также Украина требует от РФ воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения.

"Российская Федерация предоставляет Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом", - добавила Зеркаль.

Кроме того, вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний.

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