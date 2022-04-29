Сейчас известно о 700 случаях вынужденного донорства в вузах.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для российских солдат

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Ей стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких вузах:

Донецком национальном университете;

Донецком национальном техническом университете;

Донбасской национальной академии строительства и зодчества;

Донбасской юридической академии;

Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького;

Луганском медицинском университете;

Луганском аграрном университете;

Луганском педагогическом университете;

Луганской академии внутренних дел.

Денисова напомнила, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Оккупанты хотят заставить сдавать кровь и пленных украинцев

24 апреля Людмила Денисова сообщала, что в России хотят заставить пленных украинских военнослужащих сдавать кровь для раненых оккупантов.

Омбудсменка подчеркнула, что такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат Вермахта. При этом людей морили голодом и заставляли работать.

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