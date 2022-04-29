Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для российских солдат
Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Ей стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких вузах:
- Донецком национальном университете;
- Донецком национальном техническом университете;
- Донбасской национальной академии строительства и зодчества;
- Донбасской юридической академии;
- Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького;
- Луганском медицинском университете;
- Луганском аграрном университете;
- Луганском педагогическом университете;
- Луганской академии внутренних дел.
Денисова напомнила, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
Оккупанты хотят заставить сдавать кровь и пленных украинцев
24 апреля Людмила Денисова сообщала, что в России хотят заставить пленных украинских военнослужащих сдавать кровь для раненых оккупантов.
Омбудсменка подчеркнула, что такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат Вермахта. При этом людей морили голодом и заставляли работать.