Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт.

Российские захватчики агитируют студентов университетов во временно оккупированному Крыму становиться операторами дронов и вступать в ряды Вооруженных сил России. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Студентов набирают на курсы по оперированию FPV-дронами. Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт с ВС РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свои имперские проблемы за счет порабощенных народов и нарушают международное право, которое запрещает набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов.

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Вербовка студентов в РФ

Из России на временно оккупированные территории Украины будут отправлять "строительные отряды" студентов. По данным ЦНС, набор студентов, в частности, происходит в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ. Оккупанты планируют использовать эти отряды как разнорабочих для разбора завалов, развоза "гуманитарных" наборов, а также на строительстве укреплений.

В ЦНС отметили, что за вербовку отвечает так называемое движение "Народный фронт". При этом объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российских высших учебных заведениях под эгидой отправки в "добровольческий центр". А университетам уже "спустили" количественный план, который они должны выполнить.

Также УНИАН сообщал, что Россия вербует молодежь Беларуси через нехватку офицеров младшего звена. Представители Вооруженных сил РФ даже проводят так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Беларуси. На этих мероприятиях они предлагают молодежи учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

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