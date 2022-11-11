По данным журналистов, на войну в Украину РФ отправила примерно 20 тыс. завербованных заключенных.

На основе открытых источников журналистам Би-би-си удалось установить по состоянию на сегодняшний день имена 8712 российских военных, которых ликвидировали на войне в Украине. За последние две недели наблюдается резкий рост потерь среди мобилизованных.

По данным Би-би-си, много убитых в подразделениях добровольцев - большинство из них отправлялось на фронт, пройдя лишь несколько дней подготовки.

По оценкам журналистов, общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 78 300 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого убитого российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

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По данным журналистов, всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян. Из них журналистам удалось установить имена 163 человек, убитых в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

Издание добавило, что только за последнюю неделю достоверно известно о гибели на фронте еще 72 мобилизованных россиян.

Почему оккупанты погибают в Украине

Причин для роста числа потерь может быть несколько. Во-первых, это плохая координация мобилизованных. С появлением у ВСУ высокоточной артиллерии западного образца российское командование вынуждено выносить штабы и другие пункты оперативного управления глубоко в тыл. А это сильно сказывается на качестве управления войсками, когда ситуация на поле боя постоянно меняется.

Во-вторых, часть мобилизованных сразу же, безо всякой подготовки и должного снаряжения отправили на фронт, чтобы заткнуть дыры на передовой.

Элитные потери РФ на войне в Украине

Только по подтвержденным данным, более 2400 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Спецназ ГРУ и другие элитные отряды российской армии и Росгвардии несут чувствительные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Из 8712 установленных российских военных, погибших в Украине, 1278 человек, то есть 16%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 44 полковника.

Другие потери РФ в Украине

К девятому месяцу войны наибольшее число потерь - 18% - приходится на пехоту и так называемых добровольцев. В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны.

Одна из причин высоких потерь среди добровольцев - недостаточная подготовка. Перед отправкой на фронт наспех сведенные отряды часто проходят лишь 3-10 дней подготовки.

Доля погибших десантников постепенно снижается, поскольку сейчас основная нагрузка ложится на подразделения мотострелков (большая часть мобилизованных и добровольцев вливается как раз в пехотные части) и отряды ЧВК, в числе которых воюют и заключенные.

К 11 ноября журналистам издания удалось узнать имена 47 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. По оценке фонда "Русь сидящая", число завербованных на войну заключенных превысило 20 тыс. человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 11 ноября власти самопровозглашенной "ДНР" признали гибель 3746 военнослужащих, в самопровозглашенной "ЛНР" о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что счет погибших может превышать 1000 человек.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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