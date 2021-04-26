Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Водяное из минометов калибра 120 мм.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований РФ.

По состоянию на 7:00 нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Наталья Ничишина