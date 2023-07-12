По словам эксперта, украинские военные прекрасно понимают замыслы противника.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в районе Лимана и Кременной. Тем самым они пытаются решить свою стратегическую задачу - выдавить защитников Украины за реки Северский Донец и Оскол, чтобы занять более выгодные позиции для обороны.

"Тогда у россиян в этом районе, на луганском направлении будут лучше оборонительные позиции, по рекам. Эта задача у россиян стоит. Это стратегическая задача. А оперативно они решают выходом на Лиман. Само направление через Торское в сторону Лимана с точки зрения военной науки правильное, грамотное", - заявил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

При этом он указал, что украинские военные прекрасно понимают замыслы противника, потому останавливают продвижение врага с помощью фланговых атак с юга - как только россияне начинают двигаться, со стороны Белогоровки ВСУ начинают "отрезать" или разбивать их колонны.

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"Механизм понятен, как их остановить, подрежем опять с юга. Я думаю, что вопрос о Торском в ближайшее время стоять не будет. Но общее движение российских войск в этом районе будет продолжаться, пока не рухнут фронты", - сказал он.

По словам Свитана, российским оккупантам выгоднее передислоцироваться с херсонского и запорожского направлений в район Лимана.

"Если они примут решение уйти с запорожского направления, они перебросят войска именно в Луганскую область для выполнения именно этой задачи – выхода на реки", - сказал он.

Также эксперт отметил, что россияне в качестве худшего варианта развития событий рассматривают возможность "запечататься" в обороне в Крыму и на Донбассе.

"Оптимальная линия обороны по Донбассу для россиян - по рекам Оскол и Северский Донец. А дальше - линии от Донецка на Волноваху и Мариуполь, там тоже очень мощная линия обороны, отлита уже в бетоне, то есть, они там серьёзно готовятся к худшему варианту. Потому вариант управляемого отхода или бегства россиян из Запорожской и Херсонской областей есть", - сказал он.

Война в Украине - ситуация в районе Кременной

Как сообщал УНИАН, в Луганской области в целом и в районе Кременной в частности защитники Украины ведут беспрерывные бои с оккупантами, которые не прекращают попытки наступать.

По словам официального представителя Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, на этом участке у противника имеется около 180 тысяч военных, из которых 120 тысяч действуют на Купянско-Лиманском направлении.

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