Такие карточки захватчики "вручили" всем работникам местной многопрофильной больницы.

В Старобельске Луганской области оккупанты выдают карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца в рамках принудительной паспортизации украинцев.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области. Так, в городе Старобельск, российские оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российского паспорта", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в Генштабе, гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья.

Принудительная паспортизация украинцы - на какие "хитрости" идут оккупанты

Как сообщал УНИАН, на захваченной части Запорожской области российские захватчики минируют землю местных, которые не взяли паспорта страны-агрессора и выехали с оккупированной территории.

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинцы на временно оккупированных Россией территориях практически лишены возможности отказаться от вражеской "паспортизации".

По ее словам, складывается "такое впечатление, что россияне пытаются обмануть даже самих себя для того, чтобы убедить, что они действительно защищают и спасают население своей страны, которая якобы расползлась по разным территориям, а, на самом деле, эта паспортизация является одной из мер, к которым враг прибегает, чтобы давить на людей на временно оккупированных территориях - чтобы склонять их на свою сторону".

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