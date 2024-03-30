Перед лицом новой угрозы со стороны милитаризованной автократии он предложил пять идей, которые помогут начать действовать.

Дисбаланс в поставках оружия - это серьезный промах союзников Украины на Западе, считает генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах, заявил советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

В свое колонке The Wall Street Journal он отмечает, что Северная Корея за один месяц поставила Москве столько же артиллерийских боеприпасов, сколько Европейский союз смог поставить Киев за год.

"Россия производит три миллиона снарядов в год, в то время как США и Европа вместе взятые способны произвести для Киева только 1,2 миллиона. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее", - пояснил Расмуссен.

Видео дня

По его словам, если западные союзники немедленно не увеличат поставки оружия и боеприпасов на Украину, будущее будет мрачным.

"Если не остановить Путина на Украине, это будет означать десятилетия нестабильности и конфликтов в Европе", - предупреждает он.

Перед лицом новой угрозы со стороны милитаризованной автократии он предложил пять идей, которые помогут начать действовать.

"Во-первых, правительства должны заключать долгосрочные контракты с оружейной промышленностью, чтобы гарантировать, что у компаний есть необходимый капитал для быстрого расширения мощностей. Во-вторых, следует упростить и сократить процесс заключения контрактов. Подписанного письма о намерениях должно быть достаточно для быстрого запуска производства, а юридические детали следует улаживать по ходу дела. В-третьих, следует временно смягчить правила проведения тендеров на оборонные контракты, чтобы производство можно было начать с прямых заказов компаниям, способным немедленно поставить оружие или боеприпасы. В-четвертых, оборонной промышленности следует разрешить амортизировать инвестиции в новые производственные мощности быстрее, чем обычно, чтобы отразить надежды на сокращение горизонтов войн и конфликтов", - написал Расмуссен.

Он считает, что суверенные фонды, а также частные пенсионные и инвестиционные фонды должны создавать специальные пулы для инвестиций в оборонную промышленность. Это позволит привлечь частный капитал, необходимый для быстрого развития оборонной промышленности.

Проблемы с вооружением на Западе

Великобритания не смогла бы воевать против России более двух месяцев, если бы между странами произошел прямой конфликт.

Как пишет The Telegraph, это признал заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован. По его словам, британским вооруженным силам придется управлять "операционным риском", связанным с отсутствием ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: