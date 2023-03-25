Всего из разных видов вооружения оккупанты обстреляли 119 населенных пунктов, подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры.

В Украине за сутки в результате вражеских обстрелов погибли 16 человек, 59 получили ранения.

Как сообщает Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территории 8 областей Украины. Так, в целом из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы С-300, беспилотники "Ланцет", крылатые ракеты "Оникс", тактическая авиация) осуществлены обстрелы 119 населенных пунктов, подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры.

"Предварительно погибли 16 человек и 59 ранены", - говорится в сообщении.

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Обстрелы территории Украины 24 марта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска нанесли по территории Украины 50 авиационных и 11 ракетных ударов, осуществили 75 обстрелов из РСЗО.

Под обстрелы попали восемь областей Украины. В частности, били по Херсону, приграничным районам Черниговской области. А в Константиновке Донецкой области оккупанты ударили из ЗРК С-300 по Пункту несокрушимости. А по Сумской области российские истребители (Су-35) ночью 24 марта выпустили 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П.

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