Ночью 24 марта армия РФ обстреляла из ЗРК С-300 Константиновку, одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости".

Число погибших в результате удара по Константиновке (Донецкая область) возросло. Как известно, в ночь на 24 марта оккупанты ударили по городу из ЗРК С-300.

Если ранее количество жертв составляло три человека, то теперь число погибших возросло до пяти. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ один человек спасен и из-под завалов спасатели изъяли тела троих погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе трое женщин и двое мужчин", - говорится в сообщении.

Оккупанты в ночь на 24 марта ударили по Константиновке

Напомним, что ночью 24 марта армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 Константиновку. Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости", а другая – вблизи него.

Ранее сообщалось, что под завалами погибли трое женщин, которые были внутренне перемещенными лицами из г. Бахмут, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще два человека были ранены.

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