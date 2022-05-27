Санкции были введены против российских банков "Дальневосточный банк" и "Спутник".

США ввели новые санкции против двух российских банков.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Санкции были введены против российских банков "Дальневосточный банк" и "Спутник". По оценкам Вашингтона, эти банки "проводили транзакции от имени компаний из КНДР".

Попадание в санкционный список SDN предполагает заморозку активов банков на территории США, запрет на транзакции с этими структурами, а также блокировку прав на собственность на территории Штатов.

Как утверждает американский Минфин, российские учреждения финансово или материально способствовали ракетной программе Северной Кореи – в частности, предоставляя ей доступ к финансовым услугам, благодаря чему она покупала необходимое оборудование.

Санкции против российских олигархов: что известно

Западные страны ввели ряд санкций против олигархов в ответ на вторжение России в Украину.

ЕС заморозил активы и запретил поездки более чем 1000 человек, в том числе более 30 олигархов.

По данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 миллиардов евро (10,7 миллиарда долларов) активов.

По некоторым данным, сотни богатых россиян не могут держать в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах до 800 миллиардов долларов. Некоторые олигархи также имеют двойное гражданство - в Великобритании и других западных странах.

Кроме того, по словам бывшего офицера ЦРУ Алекса Финли, многие из олигархов - это "кошельки" Владимира Путина: "Они помогают отмывать его деньги, отмывают свои собственные деньги, а яхты и другие активы - это места для хранения этих денег".

27 мая в СМИ появилась информация о том, что Запад может разрешить российским олигархам откупиться от санкций.

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