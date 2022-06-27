Соединенные Штаты Америки планируют уже на этой неделе объявить о закупке для Украины усовершенствованной зенитно-ракетной системы средней и большой дальности.
Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее президент Джо Байден заявлял, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы" для противостояния российской агрессии.
Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS, пишет издание. По словам источника, украинские военнослужащие должны быть обучены работе с такими системами.
Кроме того, в ответ на запросы Украины, на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о другой военной помощи, в которую войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить Украине противокорабельное вооружение, ракеты "Гарпун" и передвижные норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Ранее УНИАН рассказал об особенностях таких систем и о том, сможет ли зенитный ракетный комплекс NASAMS помочь Украине в войне с Российской Федерацией.
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