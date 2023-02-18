Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявляет, что все виновные в этих преступлениях будут нести ответственность.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис отмечает, что США официально установили факты совершения военных преступлений Россией в войне против Украины.

Об этом Харрис сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что российские войска совершают военные преступления на территории Украины с первых дней войны.

"С первых дней этой неспровоцированной войны мы наблюдаем, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия - это нападение на наши общие ценности и атака на нашу общую человечность. Нам надо быть четкими: российские силы совершают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства в форме казней, избиения и применения электрического тока", - подчеркнула Харрис.

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Вице-президент США сказала, что российские власти принудительно депортировали сотни тысяч украинцев в Россию, в том числе детей.

"В деле российских действий в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет сомнения, что эти преступления были совершены против человечества. Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершает военные преступления против человечества. Я и обращаюсь ко всем тем, кто совершил эти преступления, и к их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете привлечены к ответственности", - отметила Харрис.

Военные преступления РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, весной 2022 года после освобождения Киевщины от российских оккупантов мир увидел первые доказательства их военных преступлений. Тогда появились кадры из Бучи, где на улицах лежали тела людей со связанными руками. Они были застрелены русскими солдатами. Как выяснили журналисты NYT, исполнителями массового убийства мирных жителей в Буче были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова.

Тела убитых украинцев обнаруживают и на других освобожденных от оккупантов территориях Украины. Так, в Херсонской области в поселке обнаружены останки тел убитых гражданских. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

По ее словам, в эти военные преступлений входят преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии.

По словам международного адвоката по уголовным делам, британского юриста Уэйна Джордаша, некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, "а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы". Согласно Женевской конвенции, изнасилование - военное преступление.

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