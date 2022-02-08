Военную помощь оказали США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Чехия.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Вашингтон одобрил поставки американской оружия Украине странами Балтии.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения, цитирует Укринформ.

"Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии, нашими соседями. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали, что давно просили и нам говорили, что это невозможно", - ответил Резников.

Глава министерства подчеркнул, что десяток стран сейчас поставляют Украине оружие на фоне угрозы новой эскалации с Россией: "С десяток стран поставляют нам летальное оружие, при чем бесплатно, в качестве поддержки и подарка. Есть страны, где мы покупаем вооружение, и это тоже нас устраивает".

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Резников также упомянул позицию Германии, которая продолжает блокировать поставки оружия украинскому войску, в частности путем блокирования "приобретения Киевом оружия летального, например, через специальное агентство NSPA".

Министр заверил, что прогресс все же происходит, и Украина продолжает диалог с партнерами, которым уже предоставила письменный запрос о потребностях ВСУ.

По словам Резникова, ранее Украина не могла и мечтать о такой помощи: "Количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней".

Военную помощь оказали США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Чехия.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Москвы включительно с поставками оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы исполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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