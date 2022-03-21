США не видят шансов на прорыв в переговорах Украины со страной-агрессором.

Посол США в ООН Линда Томас-Грінфлід считает маловероятным участие американских войск в составе миротворческого контингента ООН в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Она уточнила, что во время визита Польши американский президент будет обсуждать с польским коллегой вопрос введения миротворцев в Украину, где идет война с Россией.

Дипломатка отметила, что Соединенные Штаты вряд ли примут в этом участие, но поддержат союзников по НАТО, которые такое решение примут.

США не видят шансов на прорыв в переговорах Украины со страной-агрессором. В Томас-Гринфлид назвала их "односторонними": "Не похоже, чтобы россияне были склонны к дипломатическому решению".

Как писал УНИАН, Белый дом подтвердил визит Байдена в Польшу, где американский лидер встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Его поездка состоится на следующий день после встречи с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза в Брюсселе для обсуждения международных усилий по поддержке Украины после вторжения России.

3 марта Верховная Рада одобрила запрос в ООН о введении миротворческого контингента в Украину из-за развернутой Россией агрессии. Депутаты призвали ООН, Красный Крест, Европарламент и другие организации немедленно обеспечить защиту населения Украины от вооруженного нападения российских захватчиков.

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