Из-за коррупции Украина может потерять доверие, считает Маси Найем.

В Украине должны перестать воровать, особенно в секторе обороны, потому что американцы прекратят оказывать поддержку и уйдут как из Афганистана. Об этом военнослужащий ВСУ, адвокат, соучредитель общественной организации "Принцип" Маси Найем сказал в эфире Укринформ TV.

Найем считает, что в Украине стало больше коррупции за время войны.

По его убеждению, чем больше будет продолжаться война, а в Украине будет процветать коррупция, тем меньше будет поддержки от международных партнеров.

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"Однажды мы окажемся там, где оказался Афганистан в августе 2021 года, когда американцы просто уехали и оставили всех, кто помогал Америке, кто был на стороне Америки - оставили там в стране. Их начали убивать. Афганистан стал фактически сейчас российским и Талибан там совершил то, что совершил. Просто однажды мы потеряем доверие, и это очень плохая история", - убежден Найем.

В то же время он не желает делать проблему коррупции основной, из-за которой Украине не помогают другие государства, потому что вопрос заключается в том, что они тоже этим манипулируют.

"Просто, если мы не хотим, чтобы этим манипулировали иностранные партнеры... просто, возможно, надо перестать воровать", - подчеркнул военный.

Найем убежден, что Украина одержит победу в войне гораздо позже и потеряет гораздо больше людей, если ничего не изменится.

По его словам, если в будущем будут происходить переговоры о завершении войны, то основные действенные аргументы будут основываться на том, какой ситуация будет на поле боя.

"Если на поле боя у нас не будет преимущества или будет преимущество - это ляжет в основу наших аргументов, которые усилят нашу сторону", - считает Найем.

Также он сказал, что вопрос заключается в том, с чем останется Украина: будет ли в сильной или слабой позиции.

"Если имелось в виду с позиции силы, то, все же, иностранные партнеры должны давать еще больше вооружения, еще больше дать возможности нам защищаться, чтобы мы имели преимущество на линии фронта, и только тогда, возможно, переговоры могут иметь смысл, чтобы мы договорились - вернуть нам определенные территории. А если нет, то будут вот такие наши действия, и наши действия для них должны быть болезненными. Потому что если они этого не боятся, не вижу никакого смысла... я пытаюсь думать логикой тех, кто против нас воюет: а почему бы им останавливаться, если они имеют преимущество сейчас? Причем, они имеют возможность забрать все. Почему им довольствоваться тем меньшим? Потому что они могут потерять что-то большее, тогда они могут остановиться. Это позиция силы. Но есть ли у нас эта сила?", - спросил Найем.

Он сказал, что на линии фронта мотивация у украинских военных гораздо сильнее, чем у всех россиян, но украинские защитники истощены.

"Но этого всего недостаточно, потому что их больше физически. И поэтому, это вопрос времени - мы можем воевать еще 25 лет, нас просто останется еще меньше", - убежден военный.

В то же время он не думает, что война скоро закончится.

Влияние коррупции на войну в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин назвал самую большую демотивацию для военных. По его словам, речь идет о коррупционных скандалах, которые в абсолютном большинстве заканчиваются без продолжения в виде реального наказания. Доверия к государству никогда не построить, если существует безнаказанность и несправедливость, считает военный.

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