Президент Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в страну для борьбы с российской агрессией.

США работают с Польшей над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине, а также консультируются об этом с другими союзниками.

Эту информацию подтверждает представитель Белого дома, поскольку президент Украины Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в страну для борьбы с российской агрессией, сообщает CNN.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", сказал представитель.

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолет будет переброшен из Польши в Украину.

Два депутата, участвовавшие в телефонном разговоре с украинским президентом, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда США разрешат это".

Так, Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Напомним, ранее в ЕС отказались отправлять Украине обещанные истребители.

Ранее разговоры о поставках истребителей в Европу были спровоцированы главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который вышел за рамки сценария во время пресс-конференции в воскресенье, чтобы сослаться на такую ​​возможность.

Вас також можуть зацікавити новини: