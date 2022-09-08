Они боятся их протестной активности в России.

В России спецслужбы активизируют работу не только с украинцами, проживающими в РФ, но и с собственными гражданами украинского происхождения.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook.

"Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности в самой России", - отметила она.

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В то же время на оккупированных территориях ситуация ухудшается. На этой неделе оккупанты ввели на территории Херсонской области строгие ограничения на перемещение между населенным пунктами. Из-за этого людям значительно сложнее получить пищу, лекарства и срочную медицинскую помощь.

Военные обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, которые приближаются к понтонным переправам.

Кроме того, захватчики используют учебные и детские учреждения для прикрытия собственных сил и средств от ударов украинской армии. Маляр не исключает, что они могут использовать и детей как живой щит.

"При этом, российские захватчики декларируя высокие гуманитарные цели, жестко требуют доведения до школьников всех возрастных категорий пропагандистских материалов, которые содержат искаженное понимание исторических событий и распространяют нарративы о якобы только общем будущем Украины и РФ", - подчеркнула она.

Ранее в украинской разведке заявили, что в Москве активно ищут граждан РФ, выступающих против войны.

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