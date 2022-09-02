Работники спецслужбы обходят квартиры и выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, или не сдает ли кто-то украинцам в аренду жилье.

В Москве начался активный поиск граждан РФ, которые выступают против войны. Предпочтение отдают бывшим гражданам Украины или украинцам по происхождению.

Об этом информирует Главное управление разведки.

В поисковых работах участвуют одетые в гражданское люди. Они представляются сотрудниками ФСБ, обходят квартиры и выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, или не сдает ли кто-то украинцам в аренду жилье. Также выясняют у граждан отношение к "спецоперации".

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По данным разведки, ФСБ преследует две цели:

предотвращение формирования и распространения негативного отношения к так называемой "СВО" ("специальной военной операции") и выявление людей, которые могут сформировать и распространить независимое мнение среди общественности;

формирование у общества негативного образа украинцев, освещение их террористами и радикалами.

Отмечается, что именно украинцев в дальнейшем могут обвинять в возможных "терактах" в России.

Как ранее сообщалось, российские спецслужбы готовят серию терактов в собственной стране с массовыми жертвами среди гражданских. Все это делается для оправдания проведения общественной мобилизации и для нагнетания антиукраинской истерии.

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