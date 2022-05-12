Cумма гуманитарной помощи украинцам от корпорации АТБ с начала полномасштабной военной российской агрессии на территории Украины превысила 200 миллионов гривен.

Совладельцы одной из крупнейших частных компаний Украины корпорации АТБ закупили за собственные средства свыше 130 единиц автомобильного транспорта на сумму более 100 млн грн для потребностей обороны и экстренных служб.

Как уточнили в пресс-службе корпорации АТБ, ее совладельцыЕвгений Ермаков и Виктор Карачун с самого начала российской войны против Украины за собственные средства закупают и передают транспортные средства для нужд военных администраций регионов, воинам ВСУ и ТРО, а также для экстренных служб, в частности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Первая единица такого транспорта была куплена буквально в первые дни войны – 26 февраля – и была передана на нужды обороны. К нынешнему времени численность закупленных совладельцами АТБ Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном автомобилей достигла 131 единицы на сумму свыше 100 млн грн. И работа соучредителей АТБ в этом направлении продолжается", - рассказали в компании.

В частности, совладельцы корпорации АТБ закупили 53 транспортных средства из указанного количества в Литве и передали их на нужды Киевской военно-гражданской администрации. Еще 6 автомобилей Mersedes Unimog переданы на нужды города Киева. 42 транспортных средства из 131 были закуплены и переданы для нужд ГСЧС и ее пожарных подразделений, военным администрациям городов Днепр и Кривой Рог. Еще 30 легковых автомобилей, из которых 7 новеньких пикапов Mitsubishi L200 были закуплены совладельцами АТБ за собственные средства и переданы для нужд Криворожской и Днепропетровской ВГА, а также воинам ВСУ и ТРО в регионе.

Ранее сообщалось, что совладельцы корпорации АТБ Евгений Ермаков и Виктор Карачун помогли закупить и передать медикам больницы имени Мечникова в Днепре оборудование для операционных, а сотрудники АТБ доставили этот дар, ставший частью масштабных гуманитарных проектов корпорации.

Cумма гуманитарной помощи украинцам от корпорации АТБ с начала полномасштабной военной российской агрессии на территории Украины превысила 200 миллионов гривен. Эти средства компания направляет на помощь мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и приютам для беженцев.

В рамках реализации корпорацией АТБ национального проекта по сбору в своих магазинах для подразделений ВСУ и ТРО гуманитарной помощи, продуктов и экипировки защитникам Украины передано более 100 тонн жизненно важных грузов, которые команда сети часто доставляет самостоятельно в места с наибольшей потребностью.