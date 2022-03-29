Комментарии Жовквы прозвучали в рамках интервью из CNN.

Игорь Жовква, главный советник президента Украины, высоко оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины сообщил в комментарии CNN.

"Мне нравится заявление президента Байдена, оно было очень впечатляющим", — сказал Жовква.

"Но опять же, бесполезно строить догадки, находится ли [Путин] все еще у власти или нет", — добавил он. "Если бы Россия стала демократической страной, он, вероятно, не остался бы у власти. Но поскольку Россия далека от демократической страны, к сожалению, нам всем приходится быть свидетелями, возможно, в течение некоторого периода времени, его пребывания у власти".

Комментарии Жовквы прозвучали в рамках интервью Вольфу Блитцеру из CNN, в ходе которого он сказал, что страна не планирует уступать какие-либо территории России, но может изменить свою позицию, если это быстро положит конец конфликту.

"Общая позиция такова, что мы не торгуем украинской территорией, но вчера президент признал, что для немедленного прекращения войны и немедленного прекращения огня и немедленного вывода российских войск мы готовы согласиться на вывод российских войск на позиции 24 февраля", — сказал Жовка.

Напомним, Байден заявил, что не отказывается от своей реплики о режиме Путина в РФ. Ранее Байден также возразил, что призвал к смене режима в РФ, комментируя свое заявление о том, что Путина нельзя оставлять у власти, которое он сделал в субботу по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша. Журналисты и общество восприняли ее как призыв по смене режима в РФ.

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