Президент США также отклонил предположение, что его высказывания могут привести к эскалации войны в Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих замечаний о том, что президент Владимир Путин не может оставаться у власти.

"Я ничего не утуплю", - заявил президент Байден в понедельник в Белом доме, подчеркнув, что он не озвучивает изменение политики, а выражает мнение, основанное на его эмоциях.

"Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека", - отметил Байден. Президент США также отметил, что не собирается извиняться за свои слова.

Байден продолжил: "Я выражал именно то, что сказал — я выражал моральное возмущение, которое я испытывал по отношению к этому человеку. Я не говорил об изменении политики. И я думаю, что вы знаете, если он продолжит этот курс, он станет изгоем во всем мире, и кто знает, каким он может стать дома с точки зрения поддержки".

Президент США также отклонил предположение, что его высказывания могут привести к эскалации войны в Украине.

"Меня не волнует, что он думает. Он собирается делать то, что собирается делать", - сказал Байден в ответ на вопрос репортера, опасается ли он, что Путин воспримет это замечание как эскалацию.

"Учитывая его недавнее поведение, люди должны понимать, что он собирается делать то, что, по его мнению, он должен делать, и точка. На него больше никто не влияет, включая, к сожалению, его собственных советников. Этот парень живет в своей собственной реальности, и то, что он делает просто нерационально".

Напомним, ранее Байден возразил, что призвал к смене режима в РФ, комментируя свое заявление о том, что Путина нельзя оставлять у власти, которое он сделал в субботу по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша. Журналисты и общество восприняли ее как призыв по смене режима в РФ.

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