С подобными комментариями выступили и другие американские политики.

Президент США Джо Байден заявил журналистам в воскресенье, что в своем заявлении днем ранее не призывал к смене режима в России.

Об этом американский лидер сказал в эфире CNN.

Неосторожное заявление о том, что Путина нельзя оставлять у власти, Байден сделал в субботу по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша. Журналисты и общество восприняли ее как призыв по смене режима в РФ.

"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", - сказал Байден о президенте России Владимире Путине.

Однако Байден в ответ на уточняющий вопрос репортера о том, призывает ли он к смене режима в РФ, ответил отрицательно. Другие официальные лица администрации президента сделали подобные заявления.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или над регионом", - сказал представитель Белого дома.

Кстати, в Кремле также прокомментировали это заявление Байдена. В частности, в Москве заявили, что граждане РФ должны самостоятельно выбирать президента.

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