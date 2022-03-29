В понедельник Байден объяснил комментарий тем, что имел в виду украинские войска, находящиеся в Польше.

Президент США Джо Байден имел ввиду взаимодействия украинских и американских военных в Польше, когда в разговоре с американцами отметил, что те увидят украинцев в действии.

Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет CNN.

Взаимодействие американских и украинских сил связано с отправкой военной помощи США в Украину.

27 марта во время визита Польши Байден сделал довольно неоднозначное заявление перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США. Говоря об украинцах, американский глава сказал: "Вы сами увидите, когда окажетесь там".

В понедельник Байден объяснил комментарий тем, что имел в виду украинские войска, находящиеся в Польше: "Мы говорили о помощи в обучении украинских военнослужащих, которые находятся в Польше".

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