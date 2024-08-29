Украина может поразить их, если США снимут запрет на применение дальнобойного оружия.

Сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости американских дальнобойных ракет ATACMS. Украина может поразить их, если США разрешат применять эти ракеты для ударов по территории России.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), хотя российские войска вывели самолеты за пределы досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений.

Ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

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Многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в РФ.

Эксперты Института создали интерактивную карту военных объектов вблизи границы, чтобы проиллюстрировать, как партнеры ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре врага. Передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов

Россия спрятала самолеты от ATACMS - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Россия спрятала 90% своей авиации, чтобы уберечь ее от ATACMS.

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, РФ переместила большую часть авиации на военные базы за пределами радиуса действия ракет.

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