Россияне применили в декабре новый тип газовых гранат с содержанием неизвестного химического вещества.

Украинские защитники констатируют тенденцию к увеличению оккупантами химических атак. Об этом говорится в сообщении Службы связей с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

"Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай. При этом динамика применения возрастает. Так, всего за один день 19 декабря Россия совершила 8 атак с использованием химических веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

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"14 декабря 2023 года выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-во с содержанием неизвестного химического вещества", - сообщает командование.

Сейчас 28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Оккупанты прибегают к химическим атакам

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Американский институт по изучению войны (ISW) сообщил, что оккупанты используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины. По данным ISW, гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, который применяется против разгона демонстрантов.

В воскресенье, 25 декабря, ряд западных СМИ сообщили, что Россия якобы использовала химическое оружие на двух направлениях фронта. В частности, речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Отмечалось, что вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин, которого"в запасах немало". Кроме того, это оружие уже неоднократно использовалось оккупантами против украинских войск.

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