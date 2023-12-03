Россияне зимой будут атаковать украинскую энергосеть, считает экс-командующий армией Штатов в Европе.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и зимой российские солдаты будут ужасно страдать.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес сказал "Голосу Америки", что не хотел бы быть рядовым захватчиком, находящимся в окопе. По его словам, у оккупантов "ужасная система логистики, их лидерам наплевать на них". "Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", - спрогнозировал американский офицер.

По его мнению, россияне в зимний период точно будут атаковать украинскую энергетическую сеть, чтобы жизнь гражданских людей стала ужасной. "Цель - подорвать готовность украинского народа к сопротивлению. Поэтому средства противовоздушной обороны должны быть первыми в списке поставок Украине", - подчеркнул эксперт.

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Идет война - новости, которые сегодня стоит прочитать и знать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на протяжении последних нескольких месяцев полномасштабной войны Украины против РФ линия фронта серьезно не изменилась, но защитники нашего государства смогли вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря, благодаря чему появилась возможность держать открытыми морские торговые пути, по которым экспортируется украинское зерно.

Ранее бывший глава Генерального штаба, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко говорил, что согласно математическим расчетам, наша армия не имела необходимого количественного преимущества, чтобы проводить масштабные контрнаступательные действия в текущем году.

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