Киев нужно поддерживать как в плохие, так и в хорошие времена, подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

На протяжении последних нескольких месяцев полномасштабной войны Украины против россиян линия фронта значительно не изменилась, но украинская сторона смогла вытеснить Черноморский флот РФ в восточную часть моря.

Благодаря такому достижению появилась возможность держать открытыми морские торговые пути, по которым зерно из Украины экспортируется Черным морем, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью ARD.

"…последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести... большой вред (противнику, - Ред.) глубоко за линией фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути…", - сказал генсек.

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Столтенберг подчеркнул, что все это "значительные победы". По его словам, сейчас "идет война на истощение", во время которой "побеждает эффективность, хорошая логистика". "…мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена… Поддерживать высокий темп производства - дело особого веса", - добавил он.

Продолжается война в Украине против россиян - важные новости

Украинские воины уже серьезно "подщипали" российский флот, в частности, уничтожен флагман ЧФ РФ - ракетный крейсер "Москва". По состоянию на 3 декабря 2023 года Россия уже потеряла 22 корабля/катера и одну подводную лодку.

По мнению бывшего российского премьер-министра Михаила Касьянова, война против РФ затянулась, поскольку Киеву партнеры не передали достаточное количество помощи.

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