В Украине просматривались отдельные операции против врага на некоторых направлениях, утверждает генерал.

Согласно математическим расчетам, Вооруженные силы Украины не имели необходимого количественного преимущества, чтобы проводить масштабные контрнаступательные действия.

Контрнаступление ВСУ началось несмотря на то, что наше государство не имело необходимой концентрации войск, рассказал бывший глава Генерального штаба, экс-главнокомандующий украинской армией генерал Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина", ссылаясь на сведения предыдущих математических расчетов.

"Предыдущие расчеты, которые провели, это математические расчеты, я не знаю, почему они не были восприняты. Они вообще не показывали какого-то мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции. Не просматривался и стратегический замысел этой операции", - сказал он.

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Собеседник добавил, что "просматривались отдельные операции на отдельных направлениях". "Концентрации войск, соответственно, у нас не было (для масштабного контрнаступления, - Ред.). Кроме всех неблагоприятных условий, которые я назвал, не было и численного преимущества. А если оно и было, то незначительное - где-то 1:1, 1,2:1 в нашу пользу", - подчеркнул Муженко.

По словам генерала, это не то преимущество, которое должно быть во время проведения таких наступательных операций. "И меня удивило в статье генерала Залужного (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, - Ред.), что он ссылается на какие-то расчеты, которые предоставили партнеры, по которым украинские войска должны были уже три-четыре раза зайти в Крым и вернуться обратно", - подчеркнул экс-глава Генштаба ВСУ.

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10 июня текущего года президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление Украины 2023 началось. Позже стало известно об освобождении ряда населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По мнению Виктора Муженко, во время контрнаступления наши защитники из защитницы добились того, чего не смогла бы сделать ни одна из армий мира.

В начале ноября украинский лидер сказал, что для ускорения контрнаступательных действий нашей армии необходимо больше систем противовоздушной обороны.

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