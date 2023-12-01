Глава государства выразил уверенность, что Украина может обеспечить справедливую ответственность для всех тех, кто принес войну и террор на украинскую землю.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими оккупантами законов и обычаев ведения войны. Об этом глава государства сказал во время выступления по случаю дня работников и работниц прокуратуры Украины.

Глава государства подчеркнул, что работой работников прокуратуры является юридический фундамент защищенности прав и свобод граждан Украины, интересов государства и общества. Он отметил, что и в мирное время, и во время войны такой фундамент должен быть максимально прочным, чтобы Украина могла, опираясь на факты, рассказывать правду о российской агрессии и многочисленных преступлениях оккупанта.

"Качество работы украинских прокуроров, следователей, детективов, экспертов-криминалистов и всех, кто вовлечен и помогает, это, в конце концов, – неотвратимость наказания для России за все, что было ею совершено против Украины и украинцев", – отметил Зеленский.

По его словам, на сегодня задокументировано более 110 тыс. нарушений российскими оккупантами законов и обычаев войны.

"Собрать надлежащую доказательную базу всех тех зверств, которые совершают россияне на нашей земле, – это очень ответственная и исторически весомая работа", – добавил Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, чрезвычайно важные результаты достигнуты в сотрудничестве органов прокуратуры Украины с Международным уголовным судом: после открытия в Киеве офиса МУС украинские специалисты могут в ежедневном формате работать вместе с экспертами Международного уголовного суда.

"Очень важно, что органы прокуратуры Украины оперативно работают по всем актам террора, обстрелов и издевательств, которые Россия осуществила и дальше осуществляет в разных украинских регионах", – сказал глава государства.

Также, по его словам, оперативно устанавливаются ответственные за преступные приказы в российской армии, в политической среде; расследуются преступления депортации и похищения украинских детей российскими оккупантами.

Президент отметил совместную работу органов прокуратуры Украины и правоохранительных органов в отношении подсанкционных лиц, в частности российских.

"Украина может защитить и защитит свою независимость. И так же я не сомневаюсь, что Украина может обеспечить справедливую ответственность для всех тех, кто принес войну и террор на нашу землю. Наше государство обязательно обеспечит соответствующие процессы на всех уровнях, в частности благодаря вашей работе", – подчеркнул он.

Вместе с тем, Зеленский вручил работникам прокуратуры ордена "За заслуги" III степени, орден княгини Ольги III степени, медали "За труд и доблесть" и присвоил почетные звания "Заслуженный юрист Украины".

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) - уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, для содействия национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, именно этот центр будет ответственен за сбор данных, которые будут основой для официального обвинения преступников.

Благодаря центру независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно сотрудничать в одном месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и обвинения. На постоянной основе там будут работать 20 прокуроров.

Отмечалось, что начало работы ICPA является первым шагом к привлечению российского руководства к ответственности, а также четким сигналом, что соответствующий международный трибунал по преследованию российского руководства будет создан.

По словам судьи Народного суда в Гааге Стивена рэпа, для создания трибунала над Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной Ассамблее ООН - за решение должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и других 90 государств.

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