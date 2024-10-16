Сообщается, что их готовят к переброске на приграничные территории и для ротации российских войск.

На Дальнем Востоке РФ идет подготовка более 10 тысяч северокорейских военных. Информацию подтвердил источник УНИАН в Силах обороны.

По имеющимся данным, в частности, солдат из КНДР готовят к переброске на приграничные территории. Кроме того, их также планируют использовать для ротации российских войск.

Война в Украине - что сообщалось об участии КНДР

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России.

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Тогда также отмечалось, что этих солдат могут направить на фронт в Украине или в приграничные районы России, "чтобы высвободить резервы для ведения боевых действий". Отдельно сообщалось, что произойти это может к концу 2024 года.

Комментируя информацию о возможной отправке северокорейских солдат на войну в Украину, военно-политический обозреватель Александр Коваленко акцентировал, что потребность в людском ресурсе для продолжения войны остается приоритетной у Путина.

В связи с этим, по его мнению, "вполне логично" появление боевых подразделений из солдат КНДР в составе российских оккупационных войск. Эксперт предположил, что разместить северокорейские подразделения РФ может в тыловой, приграничной зоне или на временно оккупированных территориях.

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