Большинство опрошенных считают, что Украина должна сначала установить контроль над границей с Россией.

60% опрошенных украинцев считают, что сначала Украина должна установить контроль над своей границей с Россией, а уже потом проводить выборы на ныне оккупированных территориях.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце июля – начале августа 2021 года относительно позиции относительно проведения местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Большинство опрошенных (60%), считают, что сначала должен состояться вывод с этих территорий российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над своей границей с Россией, а уже потом должны проводиться выборы. Лишь 13% придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого - вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над границей. В то же время 22,3% ответили "трудно сказать", а 4,8% - "другое".

По данным опроса, поддерживают позицию, что сначала должен состояться вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над границей, а уже потом выборы, в западном регионе (83%), центральном (64%) и южном (56%) регионах и относительное большинство в восточном (35%, при 26% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

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Придерживаются мнения, что выборы должны быть проведены только после вывода российских военных, обезоруживания боевиков и установления контроля Украины над границей, большинство украиноязычных респондентов (тех, что общаются дома на украинском языке - 69%), и относительное большинство русскоязычных (45%, при 16% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

За то, чтобы выборы проводились только после вывода российских военных, обезоруживания боевиков и установления контроля Украины над границей, выступает большинство избирателей партии "Европейская солидарность" (80,5%), ВО "Батькивщина" (71,5%), партии "Слуга народа" (62%). Среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 32% выступают за то, чтобы сначала провести выборы, а уже потом выводить с этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Украины над границей. Противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше всего среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).

Что известно об опросе

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года. Метод - интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Надя Пришляк